Atakum’da Motosiklet Çarpmasıyla Kaza

TRAJİK KAZA SONUCU YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Samsun’un Atakum ilçesinde gerçekleşen talihsiz bir olayda, motosikletin çarptığı 68 yaşındaki yaya hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazaya, Hamza T.D. (19) yönetimindeki 55 ASN 483 plakalı motosikletin, Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Neriman Öksüm’e çarpması neden oldu.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Hızla gelen ihbar sonrası, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Neriman Öksüm’ün kaza yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Motosiklet sürücüsü ise hemen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’ne götürüldü.

YAKINLARI DA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaza anında fenalaşan Öksüm’ün 61 yaşındaki yakını Nuray K. da mevcut durumu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Medine Ö. (18) ise ifadesi alınmak üzere emniyet güçlerine götürüldü.