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Atakum’da Operasyon, Silahlar Ele Geçirildi

SAMSUN’DA DÜZENLENEN OPERASYON

Samsun’un Atakum ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçiriliyor. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde T.A’nın ikametine baskın yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT

Baskın sırasında adreste, 2 ruhsatsız tabanca, 16 tabanca şarjörü, 3 tüfek şarjörü ile birlikte 2 kasatura, 2 muşta, 4 kelebek tabir edilen bıçak ve 123 tabanca fişeği gibi çeşitli silahlar ele geçirildi. Aynı zamanda, plastik jop, çelik yelek, balta ve ahşap saplı büyük çekiç gibi malzemelerin de bulunduğu bildiriliyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan T.A, emniyete götürülerek ifadeleri alınmaya başlandı. Alınan önlemler ve yapılan çalışmalar, güvenliğin artırılması ve suç işlenmesinin önlenmesi adına büyük önem taşıyor.

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