Atakum’da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı

KAZA GÜNDEMİ

SAMSUN’un Atakum ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Samsun-Ankara kara yolu üzerinde, Sarıışık mevkisinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ YARALANDI

44 yaşındaki M.A.M.’nin kontrolünü kaybettiği 78 SJ 234 plakalı otomobil, yoldan çıkıp kenarda bulunan elektrik direğine çarptı. Olayın ardından çevredeki kişiler durumu yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ulaştı.

Otomobilin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralıya, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.