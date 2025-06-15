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Atakum’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDAN BİN 300 ECZA

Samsun’un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele amacıyla yaptıkları çalışmalar neticesinde Atakum’da belirli bir adrese operasyon yaptı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon esnasında, Ş.D. (21) isimli şahsın aracı ve evinden 2 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı.

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