Atakum’da Yasa Dışı Ürün Ele Geçirildi

SAMSUN ATAKUM’DA DÜZENLENEN OPERASYON

Samsun’un Atakum ilçesinde yapılan bir operasyonda yasa dışı yollarla ülkeye sokulan gümrük kaçağı ürünleri satan bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde belirli bir adrese baskın düzenleyerek gerekli işlemleri başlattı.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAĞA ÜRÜNLER

Gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 18 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 20 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemler yürütülüyor.