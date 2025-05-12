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Atalanta, Roma’yı 2-1 Yendi

ATALANTA VE ROMA MAÇININ DETAYLARI

İtalya Serie A’nın 36. hafta karşılaşmasında Gian Piero Gasperini’nin yönetimindeki Atalanta, Claudio Ranieri’nin ekibi Roma ile karşılaştı. Grewss Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede Atalanta, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ATALANTA’NIN GOLLÜ GALİBİYETİ

Atalanta’nın galibiyetini getiren goller 9. dakikada Ademola Lookman ve 76. dakikada Ibrahim Sulemana’dan geldi. Roma’nın tek golü ise 32. dakikada İtalyan orta saha oyuncusu Bryan Cristante tarafından kaydedildi. Bu sonuçla birlikte Atalanta, üst üste ikinci galibiyetini elde ederek puanını 71’e çıkardı.

ROMA’NIN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Ligde 19 maç aradan sonra kaybeden Roma, 63 puanda kalmayı başardı. Ligin bir sonraki karşılaşmasında Atalanta, Genoa deplasmanına gidecekken, Roma ise sahasında Milan’ı ağırlayacak.

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