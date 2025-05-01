Atama Bekleyen Sağlık Personeli İçin Müjde

ATAMA BEKLEYENLER İÇİN MÜJDE

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, atama bekleyen sağlık çalışanlarına güzel bir haber verdi. Bakan Memişoğlu, toplamda 15.342 sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DETAYLARI

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.” ifadelerini kullandı. Adayların tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekleri belirtildi.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DA OLACAK

Ayrıca, Bakan Memişoğlu, “Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir.” dedi. Bu kapsamda başvuruların, 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un https://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda yapılacağı duyuruldu. Bakan, “Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun.” şeklinde sözlerini tamamladı.