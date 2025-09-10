Atama kararları Resmî Gazete’de açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapılan atama kararları Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla çıkan kararname çerçevesinde 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 ilin müdürü ise merkeze alındı. Bu gelişmelerin ardından, “Balıkesir’in yeni İl Emniyet Müdürü kim?” sorusu gündeme geldi. Ataması yapılan Şükrü Yaman’ın biyografisi ve kariyer geçmişi merak ediliyor.

ŞÜKRÜ YAMAN KİMDİR?

Şükrü Yaman, 1969 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Çankırı ili Ilgaz ilçesine bağlı İkikavak Köyü nüfusuna kayıtlıdır. 1988 yılında Polis Koleji’nden, 1992 yılında ise Polis Akademisi’nden mezun oldu. Yaman, 1992-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görev aldı. 1998-2001 yılları arasında Almanya’nın Hannover Başkonsolosluğu’nda misyon koruma amiri olarak bulundu.

KARIYERİNDEN ÖNEMLİ GÖREVLER

2003-2007 yılları arasında Malatya Emniyet Müdürlüğü, 2007-2013 yılları arasında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü yaptı. 2013-2014 yılları arasında Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu’nda Öğretmen Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. 2014-2015 yıllarında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak bulundu. 2015 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etti ve önce Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, ardından Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.

SON GÖREVLERİ

2016-2019 yılları arasında Konya İl Emniyet Müdürü, 2019-2021 yılları arasında ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. 2021-2023 tarihleri arasında Avusturya-Viyana İçişleri Müşavirliği görevinde bulundu. 23.08.2023 tarihli İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’na atanan Şükrü Yaman, evli ve 3 çocuk babasıdır.