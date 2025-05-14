Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAKİ ATAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığında 729 vergi müfettişi, kazanılmış hak aylık derecesine uygun olarak vergi başmüfettişliklerine terfi etti. Bunun yanı sıra, Bakanlıkta 6 Hazine ve Maliye Müfettişi, Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ise 1 müfettiş başmüfettişlik pozisyonuna atandı.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer karara göre, Diyarbakır iline bağlı Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım olanakları göz önünde bulundurularak, Bismil Adliyesinin bölge derecesi 4’ten 3’e düşürüldü. Ayrıca, Göksun ilçesinin coğrafi konumu ve Kahramanmaraş iline ulaşım imkânı dikkate alınarak, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılıp Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı. Cide ve Şenpazar ilçeleri ise Kastamonu iline ulaşım imkânları nedeniyle, İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine eklendi.