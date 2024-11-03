Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de atama kararları yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı atandı. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne Selim Terzi getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım ise görevden alındı. İçişleri Bakanlığında yer alan Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Durmaz Bayraktar da görevinden alındı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliklerine Ahmet Er ve Levent Yazıcı atandı.

KAYMAKAM ATAMALARI GERÇEKLEŞTİ

Aynı kararla birlikte 17 ile vali yardımcısı, 121 ilçeye ise yeni kaymakamlar atandı. İstanbul’da; Bakırköy, Beyoğlu, Sancaktepe ve Ümraniye Kaymakamlığına yeni isimler belirlendi. Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz olarak atandı. Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ise İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi. Ayrıca, Ankara’da da üç ilçeye yeni kaymakamlar atanarak bu süreç tamamlandı.