Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

YENİ GÖREVLENDİRMELER VE GÖREVDEN ALMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla önemli değişiklikler yaşandı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde 22’inci Bölge Müdürü olarak görev yapan Oğuzhan Ayrancı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan ve Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alındı.

YENİ ATAMALAR VE GÖREVLENDİRİLEN İSİMLER

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde boş bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen atandı. Ayrıca, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de Bahameddin Karaköse getirildi. Bu değişiklikler, ilgili kurumlarda gerçekleştirilen idari düzenlemelerin bir parçası olarak dikkat çekiyor.