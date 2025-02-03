ATAMALAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla açıklanan karara göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevine Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanı Okay Memişoğlu getirildi. Ayrıca, Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel atandı. Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Ufuk Ulutaş atandı.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ali Hamza Pehlivan atandı. Mersin Valiliğine Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros atandı. Göç İdaresi Başkanlığına ise, aynı kurumun Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök göreve getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında boş bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yardımcılığına Muhammed Gülyurt atandı.

TİCARET BAKANLIĞI’NA YENİ ATAMALARI İÇEREN KARARLAR

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu görevden alındı. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliklerine 14 yeni isim atandı. Ticaret Bakanlığı’nda açık bulunan Genel Müdürlük Yardımcılığına 11 kişi, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine ise 3 kişi yeni görevlerine atandı. Ticaret Bakanlığında ayrıca Gaziantep ve Karabük Ticaret İl Müdürleri görevden alınırken, 16 ile yeni Ticaret İl Müdürü atandı.