ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleşen atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar ile birlikte önemli büyükelçi atamaları yapıldı. Yeni Zelanda Büyükelçiliği’ne Personel Genel Müdür Yardımcısı Melih Karalar, Tayland Büyükelçiliği’ne ise Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Jülide Kayıhan atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDA DEĞİŞİKLİKLER

Yayımlanan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda boş kalan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı’na Orhan Karaaslan atandı. Bakanlıkta Amasya İl Müdürü Veysel Topkaya görevden alındı ve yerine Niğde İl Müdürü Hilal Ünal getirildi. Ayrıca Kayseri İl Müdürlüğü’ne Arzu Çıngır, Tunceli İl Müdürlüğü’ne ise Hüseyin Okan atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal görevden alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık kalan Hazine ve Maliye Müfettişliği’ne yeterlilik sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı Emrah Turgut atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDA YENİ ATAMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Başmüfettişliğe Müfettiş Hakan Küçükbalcı atandı. Bakanlıkta Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker ve Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin görevden alındı. Sağlık Bakanlığı’nda açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Cihad Kudu atandı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Fulya Kahraman Aydoğan atandı.

Karara göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık kalan İl Müdürlüklerine de atamalar gerçekleştirildi. Bitlis İl Müdürlüğü’ne Mehmet Çelik, Edirne İl Müdürlüğü’ne Muhammet Esat Nuhoğlu, İstanbul İl Müdürlüğü’ne Orhan Oğuz Türk, Kahramanmaraş İl Müdürlüğü’ne Serhat Yay, Kars İl Müdürlüğü’ne Volkan Hasan Üstündağ, Kırklareli İl Müdürlüğü’ne İbrahim İşbecer, Uşak İl Müdürlüğü’ne Muğla İl Müdürü Muzaffer Akgül, Muğla İl Müdürlüğü’ne ise Munise İlkay Konuk atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven görevden alındı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde de açık bulunan 7 bölge müdürlüğüne atamalar gerçekleştirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde ise 5 bölge müdürü görevden alındı ve 13 bölge müdürlüğüne yeni isimler atandı.