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Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayınlandı

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ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI

Atama belgeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu bağlamda önemli değişiklikler gerçekleşti.

POLİS AKADEMİSİ YÖNETİMİNDE YENİ GÖREVLER

Yayımlanan atama kararına göre, Polis Akademisi Başkanlığı görevine Prof. Dr. Murat Balcı getirildi. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü görevine Selim Terzi atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevden alındı. İçişleri Bakanlığı; Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Durmaz Bayraktar da görevden alındı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliklerine Ahmet Er ve Levent Yazıcı atandı.

KAYMAKAM ATAMALARI GERÇEKLEŞTİ

Alınan kararlarla birlikte 17 ile vali yardımcısı, 121 ilçeye ise kaymakam atandı. İstanbul’da Bakırköy, Beyoğlu, Sancaktepe ve Ümraniye Kaymakamlıklarına yeni atamalar yapıldı. Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz olarak belirlendi. Aynı zamanda Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, İstanbul Vali Yardımcısı olarak atandı. Ankara’da da üç ilçede yeni kaymakamlar görevlendirildi.

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