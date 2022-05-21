Atama kararları Resmi Gazete’de

Yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı bakanlıklarda yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği’ne Metehan Başar atanırken, Sağlık Bakanlığı Müfettişliği’ne ise Duygu Kara getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu, görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdür Kadri Engin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu görevlerinden alındı.