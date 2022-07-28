Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve 4 üniversiteye ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne Yasemin Girici, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne Ömer Karademir, Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne Serkan Yüceer, Risk Analizi Genel Müdürlüğü’ne Fatih Mehmet Bal, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Kemalettin Işık, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığı’na Mehmet Ali Köse atandı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne Abdullah Yasir Şahin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda açık bulunan başkan yardımcılığı görevine Ramazan Güngör getirildi.

4 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı tarafından 4 üniversiteye de rektör ataması yapıldı.

Buna göre Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Erkan İbiş, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü’ne de Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.