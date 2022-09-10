Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzayı attı ve kamu kurum ve kuruluşlarına kritik atamalar gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarıakçalı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Ceylan görevlerinden alındı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mutlu Koç atandı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğüne Ümit Aydın, Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğüne Metin Bulut getirildi. Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Levent Özil atandı. Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Avcı atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldız görevden alındı. Sağlık Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yeterlilik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına kurumun Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı. Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Durali Koçak, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Kocaman ve Atilla Bektaş atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Hayati Özgür ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman görevden alındı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Kaya Yıldız ve Şadiye Yalçın ile IX. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun ve XX. Bölge Müdürü Sadullah Seven görevden alındı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür yardımcılıklarına Abdullah Ekin, Mehmet Akif Balta ve V. Bölge Müdürü Murat Alp atandı. Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakır görevden alındı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Ali Osman Kıyak, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Çelik atandı.