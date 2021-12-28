Atamalar 30 Aralık’ta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma ve bakım altındakilerin 30 Aralık tarihinde ataması gerçekleşeceğini duyurdu.

Bakanlık harekete geçti. Kamu için personel alımı yapılıyor. KPSS şartı aranmıyor. 30 Aralık tarihinde belli oluyor. Kamu Personel Seçme Sınavı’na girmeyenler de kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor. Gerekli şartları taşıyan kişilerin KPSS puanına bakılmaksızın kamu kurumlarına ataması yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen 985 gencin kamudaki kadrolara ataması 30 Aralık’ta noter huzurunda yapılacak

Kamuya KPSS şartsız atama yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 genç, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. Atamalar, gençlerin eğitim durumlarına uygun kadrolara 30 Aralık 2021 Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

2828 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkı bulunuyor. Bu kapsamda yılda üç kez atama yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, gençlere desteği istihdam sonrasında da devam ediyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik yapılıyor.

Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56.726 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlandı.