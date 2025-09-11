Atamalar Gerçekleşti, Emniyet Değişti

ATAMA KARARLARIYLA EMNİYETTE BÜYÜK DEĞİŞİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarına göre, emniyet alanında dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Bunun yanı sıra, Mardin ve Şırnak emniyet müdürleri de merkeze çekildi.

37 İLDE EMNİYET MÜDÜRLERİ DEĞİŞİYOR

Yayımlanan karara göre, 37 ilin emniyet müdürü değişti. Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın ardından, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Diyarbakır’a yeni atanan isim oldu. Mardin Emniyet Müdürü Cebrail Buğday’ın yerine Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer atanırken, Şırnak Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici’nin yerine polis başmüfettişi Volkan Sazak getirildi.