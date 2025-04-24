Atamalar Mayıs’ta Başlayacak. 19 Bin

SAĞLIK ATAMALARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

37 bin kadro alımı gerçekleştirildi ve önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili olarak ilan yapılacak. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyaç duyulduğu değerlendiriliyor. İlk alım Mayıs ayında yapılacak ve toplamda 19 bin personel alınması planlanıyor. Ardından ise Ağustos ve Eylül aylarında da ek alımların yapılması düzenleniyor. Kılavuzun önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. İçerisinde pek çok ayrıntı bulunuyor.

SAĞLIK PERSONELİ İHTİYACI VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Diyetisyen, hemşire ve diğer sağlık mesleklerinin tamamına yer verilecek. Ayrıca psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açmak için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Bu noktada mevzuatta değişiklikler sağlandı. Atamalar KPSS’ye göre gerçekleştirilecek. İnşaat halindeki hastaneler de planlandı ve bu hastanelerin tamamlanmasıyla birlikte ikinci etapta oralara da alımlar yapılacak.