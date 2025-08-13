Atamalar Resmi Gazete’de Yayımlandı

Haberler

ATAMALAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atamalara göre, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerine bağlı general ve amirallerin görev yerleri değişti. Bu atamalar kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 35 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 31 general ve amiralin ataması gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Yapılan atamalara göre, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1’inci Ordu Komutanlığı görevine atanırken, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2’nci Ordu Komutanlığı’na getirildi. Orgeneral Kemal Yeni 3’üncü Ordu Komutanlığı görevine, Orgeneral Levent Ergün ise Genelkurmay İkinci Başkanlığı’na atandı. Ayrıca, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

ATAMALARIN DETAYLARI

Atamaların tam listesi Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ilgili tüm general ve amirallerin yeni görev yerleri belirtilmiştir. Bu değişiklikler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetim ve organizasyon yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bafra’da İki Grup Kavga Etti

Samsun'un Bafra ilçesinde iki grup arasında gerçekleşen kavgada 15 yaşındaki Bahattin Ü. bacağından, 14 yaşındaki Muhammed D. ise kolundan yaralandı. İkisi de hastaneye sevk edildi.
Gaziantep’te Yangın Paniğe Yol Açtı

Gaziantep'te 7 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayda yaralanan veya ölen olmaması sevindirdi. Soruşturma başlatıldı.

