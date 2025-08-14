Atamalar Resmi Gazete’de Yayımlandı

Haberler

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Ağustos 2025 tarihinde önemli atamalar yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda dikkat çekici değişiklikler gerçekleşti.

Yapılan atama kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 119 generalin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 35 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise 31 generalin görev yerleri ve konumları değiştirildi. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, 3. Ordu Komutanlığına atanırken; 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ise Genelkurmay 2. Başkanlığına getirildi.

Hassa’da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasında ormanlık alanda çıkan yangına, zorlu arazi koşullarına rağmen hava ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Futbol Maçları 14 Ağustos Geliyor!

14 Ağustos Perşembe, futbolseverler için zengin bir program sunarak yerel ve Avrupa liglerinde heyecan dolu maçlarla dolu geçiyor. Kareler, taraftarları ekrana bağlıyor.

