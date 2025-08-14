Atamalar Resmi Gazete’de Yayımlandı

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Ağustos 2025 tarihinde önemli atamalar yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda dikkat çekici değişiklikler gerçekleşti.

KUVVET KOMUTANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Yapılan atama kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 119 generalin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 35 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise 31 generalin görev yerleri ve konumları değiştirildi. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, 3. Ordu Komutanlığına atanırken; 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ise Genelkurmay 2. Başkanlığına getirildi.