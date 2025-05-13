Atamalar Resmi Gazete’de Yayınlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMALARI YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen atamalar hakkında karar, Resmi Gazete’de ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bu karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığında 729 vergi müfettişi, kazanılmış hak aylık derecesine uygun vergi başmüfettişliklerine atanıyor.

BİRLİKTE YENİ YÜKSELTİMLER DE OLDU

Aynı zamanda bakanlık bünyesinde 6 Hazine ve Maliye Müfettişi Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine terfi etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ise 1 müfettiş başmüfettişlik kadrosuna yükseltildi.