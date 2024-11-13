“Ataman: Belki NBA Bizi Davet Eder”

PANATHINAIKOS MAÇI KAZANDI

THY Euroleague’in 9. haftasında Ergin Ataman’ın yönetimindeki Yunan takımı Panathinaikos, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i 11 sayı geriye düştüğü karşılaşmada 93-87 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Panathinaikos, ligdeki pozisyonunu güçlendirdi.

ERGIN ATAMAN’IN ÇARPICI AÇIKLAMALARI

Ergin Ataman, kulübün sunduğu yeni telefon uygulaması “Club 1908” hakkında yaptığı açıklamalarda dikkat çekici sözler sarfetti. Eurohoops’ta yayımlanan habere göre, Panathinaikos’un uygulama konusunda Avrupa’nın en iyi takımı olduğunu belirten Ataman, “Şampiyonuz. Sezon başı itibarıyla Avrupa’nın en iyi salonu bizde, dünyanın da en iyilerinden biri. Şimdi en iyi takım uygulamalarından biri de bizde.” ifadelerini kullandı.

NBA’YE GÖNDERME YAPTI

Ataman, “Belki de en iyi taraftarlara sahibiz. Belki NBA takımları OAKA’ya gelmeyi önemser ama bence NBA yönetimi Panathinaikos’un Avrupa’da yaptıklarının ardından dikkat etmeli. Harika bir takım, dünyanın en iyi arenası, en iyi uygulama, en iyi taraftar… Belki bizi NBA’e davet ederler. Dikkat et EuroLeague, belki gelecekte bütün bunlarla Panathinaikos’u kaybedebilirsiniz.” şeklindeki sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bu açıklamaları, Panathinaikos’un güçlü altyapısının ve taraftar potansiyelinin altını çizerken, aynı zamanda uluslararası arenasındaki etkisini de vurguluyor.