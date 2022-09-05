Ataman: Gürcü polisi bizim takımı tartakladı

A Milli Erkek Basketbol Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Gürcistan maçında takım oyuncularının tartaklandığını söyledi.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan’a ikinci uzatma sonunda 88-83’lük skorla mağlup oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımım Başantrenörü Ergin Ataman, Gürcistan maçında yaşanan olaylarla ilgili şöyle konuştu:

Ergin Ataman, “22 saniyenin oynatılmamış olması skandal. Gerekli hukuki itirazımızı yaptık. Bizi masadan püskürttüler. Maç son 4.5 dakikanın tekrar oynatılmasını veya maçın tekrarını talep ediyoruz. Furkan Korkmaz, soyunma odasına gidince Gürcistan’ın oynamayan oyuncuları saldırıda bulundu. Furkan’ı koç odasına saklamışlar. Burası FIBA. Burada güç gösterisi yapılmasına izin verildi. Bizim takım soyunma odasına giderken, Gürcü polisinin bizim takımı tartakladığını ve ittiğini gördüm. Otelde oyuncularımız aç durumda. Sporcu beslenmesiyle alakası bile yok yemeklerin” dedi.

Eski oyuncuların ekranlarda çıkıp ‘Yüreksizsiniz’ demesini kınadığını ifade eden Ataman, “Bu oyuncular yürek koyuyor. Başarısız olursak bunun sorumlusu benim, oyuncular değildir. Geçmişte kendi aralarında kavga edip bir başarı kazanamayan eski oyuncuların, bizim oyuncularımıza ‘Yüreksizsiniz’ demesi oyuncuları da yaralıyor.” dedi.

Furkan Korkmaz: 2 Gürcistan oyuncusu ve güvenlik bize saldırdı

“Eren Hoca’yla beraber tünelden soyunma odasına giderken sahadaki 2 Gürcistan oyuncusu ve güvenlik bize saldırdı. 5 kişi üzerimize koşarak bize saldırdı biz de kendimizi savunduk. “Tesadüftür ki Eren Hoca da olayın böyle olacağını hissetmiş, orada beraber dik bir şekilde ayakta durduk.”

“Eren Ağabey güvenlik değil sadece yanımda olmak istedi, o olmasa 3 tane Gürcistan oyuncusu üzerime geliyordu. Daha büyük şeyler olabilirdi. Şu an bile yaşananlar kabul edilemez. Kimse benimle o şekilde konuşamaz, konuşan da cevabını alır. Böyle bir organizasyonda böyle bir güvenlik açığı ve bir şeylere göz yumulması çok yanlış.”

“Kavga anında her şey çok karamboldü. Gürcistan oyuncuları ve güvenlikler vardı. Güvenlikler ayırmaya çalışmadılar, iyi niyetli değillerdi. Taraftar olup olmadığını görmedim.”

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan, Furkan Korkmaz’ın maçtan atılmasının ardından oyuncuya ve kondisyonere soyunma odasında saldırı yapıldığını açıkladı.

Ömer Onan, “Hidayet Türkoğlu, FIBA ile iletişime geçti. Maçtan sonra FIBA yetkilileri ile oturduk. Burada 2-3 tane ayrı skandal denilecek olay var. Çok mahcuplar, bunu görüyoruz. FIBA burada güvenlik önlemlerini de yükseltti.” dedi.

“Maçta kural hatası olduğu çok açık. Nasıl bir karar alacaklarını bekliyoruz. Ancak hala kamera görüntüleri FIBA’nın eline gelmemiş. Muhtemelen bozuk olacak ya da kesilecek. “FIBA’nın Avrupa başkanı bir Türk, Turgay Demirel. Tamam bizi aramasın ancak insan bir hocamızı arar, Furkan’ı arar… Sonuçta bu çocuklar bunu yaşamışlar, aramaması çok üzücü.”

“Biz burada kavga olduğu için turnuvadan çekilmeyiz. Bizim isteğimiz, görüntüler sonrasında doğru kararların verilmesi. Oyuncularımıza saldırıyorlar, sonra gelip kenarda oturuyorlar. FIBA bunu geçiştiremez, görüntü yoksa çok ağır bir yaptırımı olmalı.”

“Bizim burada güvenliğimiz yoksa burada olmamızın bir anlamı yok. Oldu da görüntüler silindi, FIBA bu konuda çok ağır yaptırımlar uygulamalı. O görüntüler FIBA’nın şerefi ve haysiyeti. Hem kural hatası, hem de rezilliklerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.”