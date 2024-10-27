“Ataman Yönetimindeki Panathinaikos, Olympiakos’u Yendi”

PANATHİNAİKOS AKTOR’DAN DERBİ GALİBİYETİ

Yunanistan Basketbol Süper Ligi’nde A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ın yönetimindeki Panathinaikos AKTOR, oynanan derbi maçta Olympiakos’u deplasmanda 78-71 yenmeyi başardı. Pire’deki Barış ve Dostluk Salonu’nda gerçekleşen 4. hafta mücadelesinde Panathinaikos AKTOR, rakibi karşısında ilk yarıyı 48-38 önde tamamladı.

Savunmaların ön plana çıktığı bu mücadelede, Ergin Ataman’ın ekibi daha az hata yaparak sahadan 78-71’lik bir galibiyetle ayrıldı. Son şampiyon olan Panathinaikos AKTOR, bu sonuçla ligde oynadığı 4 maçı da kazanarak, Olympiakos’a da sezonun ilk yenilgisini tattırdı.