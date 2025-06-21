Atamer Mahallesi Sakinleri Yardım İstiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle Atamer Mahallesi’nde ikamet eden sakinler, yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini istiyor. Ufuk ile Bornova’nın Çamkule mahalleleri arasında inşaatına 2018 yılında başlanan ve 2026 yılında açılması planlanan tünel çalışmaları esnasında Atamer Mahallesi’ndeki bazı konutların duvarlarında yıkım ve çatlaklar oluştu. Özellikle dün Ersen ve Fahriye Kılıç çiftinin evinin duvarı da yıkıldı. Atamer Mahallesi Muhtarı Şenay Korkmaz, bugüne kadar hasar gören yaklaşık 100 ev olduğunu ve bu evlerden 20’si için tahliye kararı alındığını belirtti.

YETERSİZ TEKLİFLER

Korkmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev veya arsaları kamulaştırmak için sunduğu tekliflerin yetersiz olduğunu ifade etti. “Vatandaş, teklif edilen rakamlar az olduğu için kabul etmiyor. Biz de belediyeden zarar gören evleri yıkarak yerinde prefabrik ev yapmasını istedik, cevabını bekliyoruz.” diye ekledi.

DERTLERİNE ÇARE BULAMIYORLAR

Evinin zarar gördüğünü belirten Sönmez Ejder (65), tünel inşaatı başlamadan önce belediye ekiplerinin evlerde inceleme gerçekleştirdiğini ve yetkililerin tünelin 60 metre derinden geçeceği için herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini söylediklerini aktardı. Ancak tünel çalışmaları sırasında meydana gelen patlama ile her şeyin dağınık hale geldiğini vurgulayan Ejder, “Şimdi kirada oturuyorum. Yatalak bir ağabeyim ve yüzde 75 engelli bir kardeşim var. Ne olacak benim halim? Belediye geldi, yazdı, çizdi, gitti, gerisi yok.” diyerek yetkililere seslendi.

MAĞDUR SAYISI ARTIYOR

Evi hasar gören Muharrem Budak (74) ise, yaşadıkları mağduriyetten bahsederek muhatap bulamadıklarını savundu. Yer altındaki patlamaların evlerini salladığını belirten Budak, “Mahallede çok mağdur aile var. Kimse bakmıyor, sormuyor. ‘Bunu yapacağız, şunu yapacağız.’ diyorlar, hep kandırıyorlar. Nereye gidelim?” ifadelerini kullandı. Oğulcan Kula (28) ise 20 yıldır Atamer Mahallesi’nde yaşadığını; imkan bulabilenlerin mahalleden ayrıldığını, ancak maddi durumu elverişli olmayanların kaldığını dile getirdi. Kula, “Gelsinler, şu halimizi bir görsünler ve acılarımıza ortak olmayı denesinler.” diyerek çözüm üretmek için konuşmaya açık olduklarını belirtti.