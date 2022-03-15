Ataol Behramoğlu’ndan Putin’e mektup

Ünlü yazar Ataol Behramoğlu, Ukrayna’ya askeri müdahale kararı veren Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazdı.

Yazar Ataol Behramoğlu, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonrası 2007 yılında bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektupla hatırlatmalarak yaparak sağduyu çağrısında bulundu.

Usta yazar Ataol Behramoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir mektup yazarak talep ve önerini iletti.

Behramoğlu açık mektubunda şu sözleri dile getirdi:

“Sayın Vladimir Vladimiroviç Putin

Rusya Devlet Başkanı,

2007 yılında Moskova-Kremlin’de Puşkin Madalyası törenindeki karşılaşmamızı bilmem hatırlar mısınız?

Törenden önceki yemek henüz başlamamışken, büyük salonun ortasındaki masanıza gelmiş, Puşkin Madalyası’na değer görülen Türk şairi olarak kendimi tanıtmış, adınıza imzaladığım Puşkin’den şiir çevirileri kitabımı size takdim etmiştim.

Karşılıklı birkaç nezaket cümlesinden çok, benim için unutulmaz olan, masanıza gelen kişiyi ayağa kalkarak karşılamanız ve öylece de uğurlamanız olmuştur.

Sayın Vladimir Putin,

Rus edebiyatı üzerine kitaplarım, yazılarım, çeviri ürünlerim ve akademisyen kimliğimle Büyük Rus kültürünün ve edebiyatının Türkiye’de tanıtımına sevgiyle, onurla emek vermiş; başta Puşkin ve Lermontov’unkiler olmak üzere büyük Rus şairlerinin şiirlerinin Rusçadan Türkçeye kitap oylumunda ilk çevirmeni olmuş, uluslararası Puşkin Madalyası’nı onurla taşıyan bir Türk şairi olarak, devlet başkanı olduğunuz Rusya’nın, özbeöz kardeşi Ukrayna’ya, pek çok ölüme ve tarifsiz acıya yol açan müdahalesini çok büyük bir kederle ve kaygıyla izliyorum.

Müdahaleye yol açan başlıca nedenlerin kuşkusuz bilgisine ve bilincine sahibim.

NATO’nun ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı blokunun; Sovyetler Birliği dağılmış ve Varşova Paktı ortadan kalkmışken, bu kez Rusya’yı siyasal ve ekonomik hasım olarak düşmanlık hedefine koymuş olduğunu; kışkırtıcı eylemler ve girişimlerle ülkenizi yıpratmaya, güçten düşürmeye çalıştıklarını biliyor ve görüyorum.

Ukrayna müdahalesi vesilesi ile de Rusya’ya, Rus kültürüne; Lev Tolstoy, Fyodor Dostoyevski gibi evrensel edebiyatın onur doruklarındaki Rus yazarlarına, Pyotr Çaykovski gibi büyük, duygu dolu, hümanist bir yaratıcıya, ülke dışında çalışan Rus sanatçılara yapılan kabalıkları, insanlık kültüründen nasibini alamamış saygısızlıkları, üzüntüyle, teessüfle kınıyorum, ayıplıyorum.

Fakat bütün bunlara karşın, ülkenizin ve kültürünüzün dostu, hiçbir vicdan sahibi, akıldan ve sağduyudan yoksun olmayan kişi, bunca acıya yol açan bu müdahaleyi doğru bulamaz, onaylayamaz.

Sayın Vladimir Putin,

Çok yıllar önce Moskova Devlet Üniversitesi’nde Rus edebiyatı konusunda yüksek lisans öğrenimi görmekte olan bir gençken, bir akşamüstü odamdan çıkmış, tam o sırada gerçekten de gökten ipek dökülür gibi yağmaya başlayan karın üzerinden bale yaparcasına ve hayaller içinde geçip giden bir genç kızın verdiği esinle odama döndüğümde “Beyaz, İpek Gibi Yağdı Kar” adlı şiirimi yazmıştım…

Günlerdir Kiev’e ve çevresine yağan, böyle bir kar değil ne yazık ki.

Tıpkı İkinci Dünya Savaşı’nda, ülkeniz Nazi işgali altındayken kanla karışarak yağan bir kar bu.

Ülkenizin, insanınızın o yıllarda yaşamış olduğu tarifsiz acıları dile getiren Tvardovski, Surkov, İsakovski ve kişisel olarak da dostluğunu kazanmış olma onurunu yaşadığım Simonov gibi büyük Sovyet-Rus şairlerini Türkçeye kazandırmış bir Türk şairi; dilinizin, edebiyatınızın, kültürünüzün bir dostu olarak sizden bu acılara bir an bile gecikmeksizin son verilmesini, yaraların sarılmasına başlanmasını, yurtlarını terk eden ve etmekte olan Ukrayna yurttaşlarına ülkelerine dönme ve ülkelerinde kalma güvencesinin inandırıcılıkla verilmesini sağlamanızı bekliyorum ve önemle talep ediyorum.

Bunları başarmanız geri adım değil, ülkenizin, Rusya’nın büyük-hümanist edebiyatına, sanatına, kültürüne; nice acılardan geçmiş büyük ve barışsever halkınıza karşı göreviniz, gönül borcunuz olacaktır…

Ataol Behramoğlu

İstanbul, 13.03.2022

Asya-Afrika Yazarlar Birliği LOTUS,

Avrupa HOMEROS Ödülleri ve

PUŞKİN MADALYASI sahibi”