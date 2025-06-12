Atardamar Sağlığınız Biyolojik Yaşınızı Etkiler

KALP DAMAR HASTALIKLARI ÜZERİNE ÖNE ÇIKAN DEĞERLENDİRMELER

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem İlkay Diken, sağlıklı atardamarlara sahip olan bireylerin 90’lı yaşlara kadar efor kısıtlaması yaşamadan varlıklarını sürdürebildiklerini ancak atardamarlarına gereken önemi vermeyenlerin 30’lu yaşlarda bypass gibi cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Diken, “Atardamarlarınız ne kadar iyi ise biyolojik yaşınız da o kadar iyi olacaktır” diyor.

ATEROSKLEROZUN RİSKLERİ

Prof. Dr. Adem İlkay Diken, kalp damar hastalıklarının başlıca ölüm nedenleri arasında yer aldığını vurguluyor. Özellikle damar sertliği ya da damar kireçlenmesi olarak bilinen aterosklerotik kalp hastalığının, ölümlerin en yaygın sebeplerinden biri olduğunu ifade ediyor. Diken, yıllar içerisinde uyduğumuz yaşam şekli, beslenme biçimimiz ve genetik faktörlerin kalp damar hastalıklarını tetikleyebileceğini belirtiyor. Kalp damar hastalıklarının çok sayıda faktörün bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkması nedeniyle, belirli bir nedenin sadece tek başına suçlanamayacağını söylüyor. “Bunların başında bazı kronik hastalıkları sayabiliriz. En önemlilerinden bir tanesi şeker hastalığıdır. Şekeri gün içinde çok yüksek saptamasak dahi yıllar içerisinde birike birike damarlarımızda yaygın kireçlenmeye yol açabilmektedir.” şeklinde açıklamada bulunuyor. Yüksek tansiyon ve kolesterol gibi durumların da damarların zarar görmesine yol açtığını ekliyor.

GENETİK FAKTÖRLER VE KONTROL

Prof. Dr. Diken, bireylerin atardamarlarına özen gösterdiklerinde biyolojik yaşlarının da olumlu şekilde etkileneceğini belirtiyor. Atardamar sağlığı için düzenli kontrollerin önemli olduğunu ve ailede kalp damar hastalığı öyküsü varsa, erken yaşta sağlık taramaları yaptırmanın faydalı olacağını vurguluyor. “Şeker, tansiyon ve kolesterol yakından takip edilmeli. Ne kadar erken davranılırsa o kadar iyi” diyor. Diken, kötü alışkanlıkların da sağlık üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtiyor; özellikle sigara kullanımının atardamar sertleşmesine sebep olabileceğinin altını çiziyor.

KALP CERRAHİSİNDE YENİLİKLER

Teknolojinin ilerlemesiyle kalp cerrahisinde önemli gelişmeler yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Diken, birçok zor görünen ameliyatların artık Türkiye’de rutin şekilde yapıldığını ifade ediyor. Geleneksel anjio yöntemlerine ek olarak sanal anjiyo teknikleriyle damarın sağlığının çok kısa sürede değerlendirilebildiğini vurguluyor. Gelişen cerrahi aletler sayesinde, büyük kesiler olmadan, daha az invaziv yöntemlerle cerrahi işlemlerin gerçekleştirilebildiğini belirtiyor. “Kalbi durdurup dolaşımı sağlayan kalp-akciğer makineleri daha güvenli hale geldi.” diyerek, çoklu hastalıklara müdahale imkanının arttığını ekliyor. Yeni nesil kolesterol ilaçlarının tedavi süreçlerinde büyük kolaylık sağladığını belirtiyor. Diken, kalp sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini, zamanında yapılmayan sağlık yatırımlarının geri dönüşü olmayabileceğini vurguluyor. Ailede kalp hastalığı öyküsü bulunan kişilerin, risk faktörlerini göz önünde bulundurarak mutlaka bir kontrol randevusu almalarını tavsiye ediyor.