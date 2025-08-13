Haberler

Ataşehir D-100’de Güvensiz Scooter Yolculuğu

TEHLİKELİ YOLCULUK VE GÜVENLİK EKİPMANLARI

Ataşehir D-100 Karayolu’nda bir kişi, güvenlik ekipmanı olmadan scooter ile seyahat ederek hem kendi hayatını hem de trafiği ciddi şekilde tehlikeye attı. Yapılan tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, saat 14.00 civarında Ataşehir D-100 Karayolu’nun Kadıköy istikametinde ortaya çıktı.

GÜVENLİĞİ GÖZ ARDI EDEN SÜRÜCÜ

Kask, dizlik gibi güvenlik ekipmanları olmadan seyahat eden sürücü, karayolu üzerinde araçların arasında yol alarak kilometrelerce ilerledi. Bu durum, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atmasına neden oldu. O anlar, cep telefonu ile kaydedilip görüntülendi.

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

