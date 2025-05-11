Ataşehir’de 5. kattan düşen D.E. ağır yaralı

AĞIR YARALANMA OLAYI

Ataşehir’de 7 katlı bir binanın 5. katından düşen bir kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, D.E. (22), Esatpaşa Mahallesi’ndeki binanın camından yere düştü. Olayın ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi ve kısa sürede polis ile sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

PANİKLE CAMA ATLADI

D.E.’nin ağır yaralı olduğu tespit edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından genç adam hastaneye sevk edildi. Olayın detayları arasında, D.E.’nin mutfakta set üstü ocağın montajını yaparken doğalgaz parlaması yaşandığı yer alıyor. Bu parlamanın panik yaratması sonucu D.E.’nin kendisini camdan dışarı attığı iddia ediliyor.