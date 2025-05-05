Ataşehir’de Araba Kazası, Yaya Yaralandı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ANLAMLI GÖRÜNTÜLER

Ataşehir’de, yokuş aşağı hareket eden araçların karıştığı zincirleme kazada, savrulan otomobil nedeniyle bir yaya yaralandı. Olay, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi’nde sabah saatlerinde gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, yokuş aşağı ilerleyen araçlar arkadan gelen bir Volvo marka otomobil tarafından çarpıldı.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR VE YARALANAN YAYANIN DURUMU

Volvo araç, önündeki Peugeot marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Peugeot otomobil, yolda yürüyen bir kadına çarparak durdu ve ardından park halindeki bir araca vurdu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralanan kadın, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ayrıca, kaza sonrası araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola getirildi.

KARTAL’DAN ŞAHİT HİKAYESİ

Kazanın ardından, park halindeki aracın sahibi Kadir Deniz, “Dün akşam saatlerinde polis beni arayarak aracımın kazaya karıştığını söyledi. Benim aracım park halindeydi. Olay yerine geldiğimde polis bana durumu anlattı. İddiaya göre, seyir halindeki bir araç, önündeki araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpıp en son benim park halindeki aracıma vurarak duruyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, hâlâ yerde kan izleri bulunduğunu belirtirken, yaralı kadının sağlık durumu hakkında bilgi alamadığını ekledi. Diğer iki araç sürücüsünün de olay sonrası polis ekipleriyle birlikte hastaneye gittiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili detaylı bir çalışma başlatıldığı bildirildi.