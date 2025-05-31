Ataşehir’de araçlara çarpan sürücü kaçtı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Sürücü tartıştıktan sonra kaçtı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi. Sürücünün yakalanması için polis çağrıldı. Hasar sabah gün ışığında belirlendi

GECE SAATLERİNDE ŞAŞIRTAN OLAY

Ataşehir’de gece saatlerinde meydana gelen olayda bir sürücü, park halindeki araçlara çarparak kaçtı. Sabah saatlerinde olay yerine gelen araç sahipleri büyük bir şok yaşadı. Olayın boyutu gün ışığıyla birlikte net bir şekilde ortaya çıktı. Gece saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi Karsan sokakta, BMW marka bir otomobilin sürücüsü başka bir otomobilin sürücüsü ile tartıştı. Cep telefonuyla görüntülendiğini fark eden sürücü, “Beni takip et?” diyerek sert bir tepki gösterdi ve ardından sokaktaki diğer araçlara çarparak oradan uzaklaştı.

SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Sürücünün çarptığı otomobilin sürücüsü, yanındaki yolcuya ve mahalle sakinlerine araçlarına çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için polisi aramalarını önerdi. O anlar cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Diğer yandan, sürücünün bulunduğu araçtan bir kadının “bırak beni” diye bağırması dikkat çekti. Sürücünün vurduğu araçlardaki hasar, gün ışığıyla birlikte daha da belirginleşti. Hala polisin şahsı yakalama işlemleri devam ediyor.

HASAR GÖREN ARAÇ SAHİBİNDEN AÇIKLAMALAR

Hasar gören bir aracın sahibi Sultan Ekinci, durumla ilgili olarak, “Bomba patlar gibi bir ses geldi, çıktık zaten, aracımızın bu halde olduğunu gördük. Sonrasında bütün mahalle buraya toplandı. Alkollü bir şahıs olduğu anlaşılıyor, kız kaçırmaya çalışıyormuş. Önce bizim araç buradaydı, dolayısıyla diğer araçları es geçti. Bu arada benim kayınbiraderimin arabası da hasar gördü, ciddi bir şekilde içeri göçmüş. Komşularımız da olayı gördü. Yakalanmasını ve hesap vermesini bekliyoruz, zira alkollü çıktığı anlaşılıyor. Benim oğlum da hemen 10 dakika önce evdeydi. Yaşananlar çok tehlikeli olabilirdi, Allah’tan sorun yaşanmadı. O yüzden bir an önce yakalanmasını istiyoruz.” dedi.