Ataşehir’de Araçlara Vuran Sürücü Kaçtı

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUNDA

Ataşehir’de bir sürücü, sokakta bulunan araçlara çarparak kaçtı. Bu anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. O esnada sürücünün aracında bir kadının, “bırak beni” diye bağırması dikkati çekti. Ataşehir İçerenköy Mahallesi Karsan sokakta, BMW marka otomobilin sürücüsü başka bir otomobilin sürücüsü ile tartışmaya başladı.

SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞ ANI

Cep telefonuyla kaydedildiğini fark eden sürücü, “Beni takip et?” şeklinde sert bir tepki gösterdi. Ardından, sokaktaki diğer araçlara vurup kaçmaya başladı. Çarptığı otomobilin sürücüsü, yanındaki yolcuya ve mahalle sakinlerine, kaçan sürücünün yakalanabilmesi için polise haber vermelerini istedi. Bu olay, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.