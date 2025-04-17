Ataşehir’de İki Sürücü Kavga Etti

TRAİFİKTE GERİLİM ANLARI

Ataşehir’de yollar üzerinde iki sürücü arasında bir tartışma meydana geldi. Söz konusu olay, Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi’nde saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. 34 MJM 338 ve 34 KMT 994 plakalı araçların sürücüleri arasında, bilinmeyen bir nedenden dolayı bir tartışma başladı.

KAVGA CİDDİYET KAZANDI

Tartışma büyüyünce, 34 KMT 994 plakalı aracın sürücüsü, diğer sürücüyü aracından indirmeye çalıştı. Bu esnada 34 MJM 338 plakalı aracın sürücüsü, otomobilini hareket ettirip diğer sürücüyü park halindeki bir araç ile kendi aracı arasında sıkıştırmak istedi. Ancak, park halindeki araca sıkışmaktan son anda kurtulan sürücü zarar görmeden olay yerinden uzaklaştı. Olay, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.