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Ataşehir’de İnşaat Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

YANGIN ATAŞEHİR’DE YANKILANDI

Ataşehir’de inşaat aşamasındaki bir binada çıkan yangın, önemli bir paniğe yol açtı. Yangın, cep telefonu kameralarına yansırken, güvenlik güçleri ve itfaiye hemen olay yerine intikal etti ve yangın büyümeden kontrol altına alındı.

OLAYIN SEBEPLERİ BELLİ OLDU

Yangın, saat 16.00 civarında Ataşehir’in Dilek Sabancı Caddesi’nde eski bir alışveriş merkezinin inşaatında çıktı. Alınan bilgilere göre, kesim işlemleri sırasında meydana gelen kıvılcım, yalıtım malzemesinin tutuşmasına sebep oldu. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süre içinde müdahale etmesiyle yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

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