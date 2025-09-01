Ataşehir’de İş Kazası! İşçi Yaralandı

OLAYIN KAYNAĞI VE ŞARTLARI

Olay, saat 15.00 civarında Ataşehir’in Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak’taki bir koli üretim tesisinde meydana geldi. İddialara göre, üretim aşamasında çalışan bir işçinin eli baskı makinesine sıkıştı. Olayın hemen ardından, iş yerindeki makineler durduruldu ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

MÜDAHALE SÜRECİ

İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda işçinin eli yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından makineden çıkarıldı. Yaralı işçiye olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun henüz netleşmediği bilgisi alındı.

POLİS VE GÜVENLİK İNCELEMESİ

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Bu süreçte iş güvenliği önlemleri ve makinelerin durumu da soruşturma kapsamına alındı. Çalışma ortamındaki güvenlik standartlarının gözden geçirilmesi gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.