Ataşehir’de İşçi Makinede Sıkıştı

İŞÇİ KAZA GEÇİRDİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Ataşehir’de bir iş yerinde elini makineye sıkıştıran işçi, yaklaşık bir buçuk saatlik bir çalışma sonrası kurtarıldı. “Eli ezilen işçi,” olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Olayın, saat 15.00 sıralarında Ataşehir ilçesinin Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak’ta bulunan bir koli imalathanesinde meydana geldiği bildirildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, baskı imalatı sırasında çalışan bir işçi elini baskı makinesine sıkıştırdı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çevredeki vatandaşların da yoğun çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. “İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi,” ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yaralının elinin ezildiği bu kaza nedeniyle polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay, İstanbul’un Ataşehir bölgesinde dikkat çekici bir kazaya sahne oldu.