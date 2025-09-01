Haberler

Atasehir’de İşçi Makineye Sıkıştı

Olayın Meydana Geldiği Yer

Ataşehir’de, bir koli imalathanesinde çalışan bir işçi, elini makineye sıkıştırarak yaralandı. Bu olay, Ferhatpaşa Mahallesi 5’inci Sokak’ta saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İş yerinde imalat yapıldığı esnada bir işçi, baskı makinelerinden birine elini sıkıştırdı.

Acil Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları

Makinelerin çalışması derhal durduruldu ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri hemen imalathaneye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, işçiyi kurtarmak için yaklaşık 1 buçuk saat boyunca çalıştı. Yaralı işçi, olay yerinde sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İncelemelerin Başlatılması

Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.

