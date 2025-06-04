Ataşehir’de Kadın, Çocuğa Saldırdı!

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

2 Mayıs’ta Ataşehir İnönü Mahallesi’ndeki bir ortaokulda olay gerçekleşti. İddialara göre, öğrenciler teneffüs sırasında bir eve taş attı. Evde oturan kadın, camına gelen taşlardan rahatsız oldu ve çocuklara bağırdı. Kısa süre içinde bahçeye girip S.H. isimli çocuğun sırtına taşla vurdu. Ardından demirlere tutunan çocuğu zorla çekmeye çalıştı.

GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

Olayı gören okul güvenlik görevlisi, kadına müdahale ederek durumu sonlandırdı. Ancak kadın, okul müdürü ve öğretmenlerle tartıştıktan sonra okuldan ayrıldı. Olayın ardından çocuğun ailesi, durumu öğrenince darp raporu alarak saldırgan kadından şikayetçi oldu. Annesi Hanife Hacıer, oğlunun okula gitmek istemediğini ve olay sonrası akran zorbalığına maruz kaldığını belirtti. Aynı zamanda güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekti.

OLAYIN GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, kadının bir öğrencinin açtığı kapıdan girdiği, güvenlik görevlisinin yanında durduğu ve daha sonra çocuğa saldırdığı anlar açık bir şekilde görünüyor. Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını ve okulun güvenlik önlemleri konusunda inceleme yapılacağını duyurdu.