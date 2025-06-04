Ataşehir’de Kadın, Çocuğa Saldırdı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, 2 Mayıs’ta Ataşehir İnönü Mahallesi’ndeki bir ortaokulda gerçekleşti. İddiaya göre, teneffüs esnasında bahçedeki öğrenciler bir eve taş attı. Evde yaşayan kadın, camına isabet eden taşlardan rahatsız oldu ve çocuklara seslendi.

KADININ SALDIRISI

Kısa bir süre sonra, kadın okul bahçesine girdi ve çocuklardan S.H.’nin sırtına taşla vurdu. Ardından, demirlere tutunan çocuğu zorla çekmeye çalıştı. Güvenlik görevlisi olaya müdahale ederek saldırıyı durdurdu, ancak kadın daha sonrasında okul müdürü ve öğretmenlerle de tartışarak okuldan ayrıldı.

AİLENİN ŞİKAYETİ

Aile, olay sonrası durumu öğrenince darp raporu alarak saldırgan kadından şikayetçi oldu. S.H.’nin annesi Hanife Hacıer, oğlunun okula gitmek istemediğini ve olay sonrası akran zorbalığına maruz kaldığını belirterek, güvenlik önlemlerinin yetersizliğine vurgu yaptı.

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜYE ALDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının bir öğrencinin açtığı kapıdan içeri girmesi, güvenlik görevlisinin yanında durması ve ardından çocuğa saldırması açıkça görüldü. Yetkililer, olayla ilgili adli süreç başlatıldığını ve okulun güvenlik önlemleri üzerine inceleme yapılacağını açıkladı.