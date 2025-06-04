Ataşehir’de Kadın, Çocuğa Saldırdı!

OLAYIN DETAYLARI VE GÖRÜNTÜLERİ

Olay, 2 Mayıs’ta Ataşehir İnönü Mahallesi’ndeki bir ortaokulda gerçekleşti. İddialara göre, teneffüs sırasında bahçedeki öğrenciler bir eve taş attı. Evde yaşayan kadın, camına gelen taşlar sebebiyle çocuklara bağırdı. Kısa süre sonra okul bahçesine giren kadın, S.H. isimli çocuğun sırtına taşla vurdu ve ardından demirlere tutunan çocuğu zorla çekmeye çalıştı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Olayı gören okul güvenlik görevlisi, kadına müdahale ederek saldırıyı durdurdu. Ancak kadın, okul müdürü ve öğretmenlerle tartıştıktan sonra okuldan ayrıldı. Aile, olaydan haberdar olunca darp raporu alarak saldırgan kadından şikayetçi oldu. Annesi Hanife Hacıer, oğlunun okula gitmek istemediğini ve olay sonrasında akran zorbalığına maruz kaldığını dile getirerek, güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekti.

OLAYLA İLGİLİ ADLI SÜREÇ BAŞLATILDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının bir öğrencinin açtığı kapıdan içeri girdiği ve güvenliğin yanında durduktan sonra çocuğa saldırdığı anlar net bir şekilde görülüyor. Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını ve okulun güvenlik önlemleri konusunda bir inceleme yapılacağını bildirdi.