Ataşehir’de Kadınlara Yumurta İlaçları Veriliyor

İDDİADAN YENİ GELİŞMELER

Ataşehir’deki bir özel kadın doğum kliniğinde, maddi sıkıntı yaşayan genç kadınlara 20 ile 40 bin lira arasında değişen ücretler karşılığında hormon ve yumurta artırıcı ilaç verildiği iddia ediliyor. Bu ilaçları kullanan kadınların yumurtalarının yurt dışına satıldığı yönünde gelen bilgiler üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

İLAÇ UYGULAMASI VE ŞİKAYET DETAYLARI

Özel klinikte, ihtiyaç duyan kadınların tespit edilerek ‘Yumurta toplatma’ ve ‘Genel kontrol’ adı altında hormon ve yumurta artırıcı ilaçların verildiği öne sürülüyor. İlgili şikayetlerde, kadınlara ilaçların kurye ile ulaştırıldığı, iki hafta boyunca kullanmalarının istendiği, ardından değerlendirilen kadınların yurt dışındaki tüp bebek merkezlerine gönderilerek yumurtalarının 20 ile 40 bin lira arasında satıldığı ifade ediliyor. Şikayete göre kadınların kan tahlili ve genetik özelliklerine ilişkin anketlerin yapılması da söz konusu.

YASAL BOYUT VE KANUNSUZLUK İDDİALARI

Şikayette, 20 ile 30 yaşlarındaki kadınların ‘Ülkemizde yasal’ düşüncesiyle Amerika’daki bir şirketle işbirliği görüşmeleri yaparak kandırıldığı ve verilen ilaçların herhangi bir zararı olmadığı söylenirken, ilaçların prospektüslerinin incelendiğinde ise felç ve erken menopoz gibi yan etkilerin bulunduğu belirtiliyor.

RESMİ SÜREÇ BAŞLADI

CİMER üzerinden yapılan şikayetleri dikkate alan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli hakkında kanuna muhalefet’ ve ‘Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet’ suçları gerekçesiyle soruşturma başlattı.