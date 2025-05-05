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Ataşehir’de Kaza Anı Kamerada Görüntülendi

OTOMOBİL KAZASI ATAŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİ

Ataşehir’de bir otomobil yol kenarında yürüyen bir kadına çarptı. Olay, Kayışdağı Mahallesi’nde seyir halinde bulunan bir otomobilin, önce yolda yürüyen kadına daha sonra ise park halindeki bir araca çarpmasıyla meydana geldi.

KAZA ANI KAMERADA GÖRÜNTÜLENDİ

Çarpmanın etkisiyle kadın savrulurken, sağlık görevlileri hemen olay yerine müdahale etti. Yaralı kadın, gerçekleştiren müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise park halindeki bir aracın iç kamerasıyla kaydedildi.

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