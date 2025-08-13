Ataşehir’de Kıskançlık Krizi Yaşandı

OLAYIN GECESİ

Ataşehir’de, kıskançlık krizine girdiği iddia edilen bir şahıs, nişanlısının bulunduğu aracın kaputuna yatıp o araca yumruk atmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Ataşehir Dudullu Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, araçta bulunan iki kişi, vakit geçirmek için buluştu. Aracın içinde bulunan kadının nişanlısı olduğu öğrenilen erkek şahıs, onları gizlice takip etti.

TARTIŞMA VE ARACIN ENGELLENMESİ

Takip sonucunda taraflar arasında bir tartışma patlak verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine, Dudullu Caddesi’nin girişinde aracın önünü kesen erkek şahıs, kaputun üzerine yatarak aracın ilerlemesini engellemeye çalıştı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca aracın kaputunda giden şahıs, “arabadan in” diye bağırarak o araca yumruklar atmaya devam etti. Sürücü, olay yerinden uzaklaşmak için ileri geri manevralar yapmaya çalıştı ama şahıs kaputtan inmedi.

BEKÇİLERİN MÜDAHALESİ

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen bekçiler, şahsı uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Bu esnada bir vatandaşın, “kızı öldürecek” diye panik yaşaması ve kadın şahsın nişanlısına “ne olur yapma” diyerek ağlayarak sarılması dikkat çekti. Olay, büyük bir gerilimle yaşandı ve İSTANBUL’un gündeminde yer aldı.