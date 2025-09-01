Ataşehir’de Koli Kazası, İşçi Yaralandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Saat 15.00 civarında Ataşehir’in Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki bir koli üretim tesisinde bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, üretim esnasında bir işçinin eli baskı makinesine sıkıştı. Olayın ardından, iş yerindeki makineler durduruldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durum bildirildi.

EYLENDİKLERİ MÜDAHALE

İhbarın yapılmasının ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla, işçinin eli yaklaşık 1,5 saatte makineden kurtarıldı. Yaralı işçiye, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

SAĞLIK DURUMU BELİRSİZ

Daha sonra ambulansta hastaneye sevk edilen işçinin sağlık durumu hakkında henüz kesin bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, iş güvenliği önlemleri ve makinelerin durumu da soruşturma kapsamına alındı.