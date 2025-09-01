Ataşehir’de Koli Üretimi Kazası! İşçi Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Olay, saat 15.00 sıralarında Ataşehir’in Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki bir koli üretim tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, üretim esnasında bir işçinin eli baskı makinesine sıkıştı. Olayın hemen ardından, iş yerindeki makineler durduruldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, dikkatli çalışmaları sayesinde işçinin sıkışan elini yaklaşık 1,5 saat süren bir müdahalenin ardından makineden çıkarmayı başardı. Yaralı işçiye, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU VE SORUŞTURMA

Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun henüz netleşmediği bildirildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı ve iş güvenliği önlemleri ile makinelerin durumu da soruşturmanın kapsamına alındı.