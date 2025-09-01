Ataşehir’de Koli Üretiminde Kazası! Yaralı İşçi Kurtarıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Saat 15.00 civarında, Ataşehir’in Ferhatpaşa Mahallesi üzerinde bulunan bir koli üretim tesisinde bir kaza meydana geldi. Üretim sırasında, işçilerden birinin eli baskı makinesine sıkıştı. Olay sonrası hemen üretim tesisinde makineler durduruldu ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma ile işçinin elini yaklaşık 1,5 saat içinde makineden çıkardı. Yaralı işçiye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra, ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun netleşmediği belirtildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla alakalı olarak polis ekipleri inceleme başlattı. İş güvenliği önlemleri ve makinelerin durumu da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.