Ataşehir’de Kongre Yapılamayacak

ATAŞEHİR ILÇE SEÇİM KURULU KARARINI AÇIKLADI

Ataşehir İlçe Seçim Kurulu, CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’nın 13 Eylül’de gerçekleştirmek istediği ilçe kongresinin yapılamayacağını belirtti. Kurul, bu kararı, mahkemenin verdiği tedbir kararını gerekçe göstererek aldı. YSK Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin karar vurgulandı.

KONGRENİN YAPILAMAYACAĞI GEREKÇELENDİRİLDİ

Gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: “13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, ’39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına’ karar verilmiştir. Bu nedenle, söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçesi 7. Olağan Kongresi’nin belirtilen tarihte gerçekleştirilemeyeceği hususu, bilgilerinize rica olunur.”

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İl Kongresi’ne yönelik açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ile mevcut yönetimin görevden alınması yönünde karar verdi. Mahkeme, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verirken, mevcut kongre sürecinin de durdurulmasına hükmetti. Bu süreçte, İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in yönetiminde geçici bir heyet kayyum olarak atandı.

Küçükçekmece’de Tır Altgeçitte Sıkıştı

Küçükçekmece Yenimahalle'de, sünger yüklü bir tır altgeçitte sıkıştı. Kazada şoförün oğlu hafif yaralanırken, kurtarma çalışmaları kısa sürede başladı.
CHP Ataşehir Kongresi İptal Edildi

