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Ataşehir’de Motosiklet Kazası Kaydedildi

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜYLE ÇARPILMAMAK İÇİN MANEVRA YAPARKEN KAZA GEÇİRDİ

Ataşehir’de bir motosiklet sürücüsü, otomobile çarpmamak için manevra yaparken kaza yapıyor. İçerenköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, park halindeki bir otomobilden kaçınmaya çalışan sürücü, motosikletini kontrol edemeyerek devriliyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİYLE ORTAYA ÇIKTI

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor. Kayıtlarda, motosiklet sürücüsünün karşı yönden gelen aracın altında kalma riskiyle karşılaştığı ve ardından devrildikten sonra ayağa kalkarak kafasını tutmaya çalıştığı görülüyor. Dikkat çeken bir diğer detay ise, sürücünün kask takmadığı. Olay, sürücünün yaralanmasıyla sonuçlanıyor.

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